Destaca López Obrador la "preferencia por los pobres y la paz" de Jesucristo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó este Viernes Santo a través de sus redes sociales la figura de Jesucristo y destacó su "preferencia por los pobres y por la paz".



"La vida y la obra de Jesús Cristo, por lo general, es reconocida por creyentes y no creyentes. Las coincidencias siempre apuntan a su preferencia por los pobres y por la paz", escribió en una publicación, dando muestra una vez más de su gran fe a pesar de definirse a sí mismo también como un hombre de izquierdas.

Además, compartió una imagen de una obra conocida como "Cristo de la paz" del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, a quien definió como "comunista" y dijo que "no es extraño" que alguien como él hiciese una obra en honor a Cristo, que actualmente se exhibe en el Museo Vaticano.



"En el reverso, Siqueiros anotó esta frase: 'Cristiano: ¿qué has hecho de Cristo en más de dos mil años de su doctrina?'", dijo.



El mandatario compartió este mensaje en Viernes Santo, que no es día festivo oficial en México ya que es un país laico.



Sin embargo, López Obrador no esconde su cristianismo a pesar de que su fe parece contradecir la ideología propia de las izquierdas y de un presidente que de joven coqueteó con el comunismo.



En Semana Santa del año pasado, López Obrador recurrió a un tuit del papa Francisco para justificar sus ayudas de los pobres en plena pandemia y aplaudir la postura de los empresarios que están procurando por el bien común del país.

Para este veterano político de 67 años, tanto Benito Juárez, el presidente mexicano que divorció la Iglesia del Estado en el siglo XIX, como Jesús de Nazaret, son dos grandes referentes que han inspirado su vida y su carrera política.



Probablemente, ningún otro presidente mexicano moderno haya tenido tantas referencias bíblicas en sus intervenciones públicas como las de López Obrador.



Con 97.8 millones de creyentes, México es el segundo país del mundo con más católicos, después de Brasil.