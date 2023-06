Zona tradicional de Acapulco con 40% en reservaciones para el verano

Los hoteles del Acapulco Tradicional registran el 40 por ciento de reservaciones para la próxima temporada vacacional de verano.

El presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez, aseguró que este registro aumentará con el paso de los días, además de que muchos turistas no reservan y se vienen a la aventura de encontrar habitaciones disponibles.

“La gente es curiosa, no hace reservación y llegan, algunas veces no hay espacio, no reservan, pero sí, estamos seguros que vamos a tener una buena ocupación”.

Por otro lado, Aguilar Ordóñez reveló que están preparando una caravana de promoción y atracción de mercado del Bajío, un viajero recurrente al puerto y de buen poder adquisitivo.

Muchos turistas no reservan y se vienen a la aventura de encontrar habitaciones disponibles./ Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“Visitamos Querétaro, Irapuato, Guanajuato, es un mercado excelente, esos turistas que vienen de allá por lo menos son dos días, pero con ellos estamos esperanzados de 3 a 4 noches de hospedaje, es gente que nos interesa mucho como hoteleros a nosotros”.

El empresario hotelero destacó que la promoción turística no sólo es para la zona Tradicional del puerto, sino para todo Acapulco.