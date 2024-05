Zona Tradicional con más de 30% en reservaciones por el Acamoto

El presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez informó que cuentan con más del 30 % de reservaciones para el evento Acamoto.

Consideró ser importante su presencia ya que generan una importante derrama económica en el puerto de Acapulco, a pesar de algunos desmanes que puedan causar.

“Para nosotros es importante que vengan no todos los del Aca Moto son despapaye hay que decírlo así, no todos son de los que andan haciendo ruido y demás. Yo he visto algunos hoteles de 5 Estrellas que tienen muchos Aca Motos”.

Aguilar Ordóñez dijo que no se puede cortar la libertad de tránsito a nadie de tal manera que si deben venir, se deben aceptar, darles protección y ayuda, por ello, urgió a las autoridades que se coordinen para que los puedan controlar.

“Acapulco viene toda la gente es plural, tenemos que aceptarlos, lo que se debe coordinar con todos los policías que se organicen con la federación, el estado y municipio, para que se puedan controlar, a dónde quieren que se haga las piruetas y demás, que eso que lo haga la coordinación”, expresó.

El evento de Aca Moto 2024 se realizará del 16 al 19 de mayo donde participan decenas de motociclistas de distintos ciudades del país, sin embargo, para muchos ciudadanos y empresarios causa diferentes opiniones en su aceptación por los incidentes que han causado.

Por último, el presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, celebró que el fin de semana del 10 de mayo hayan estado con una excelente ocupación hotelera “nos fue de maravilla, muy bien, estuvimos casi al 100 % y este fin de semana estaremos bien ya tenemos reservaciones”, concluyó.