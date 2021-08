Zapata y Renacimiento, entre baches, basura y sin agua

Vecinos de la colonia Emiliano Zapata y Ciudad Renacimiento, denunciaron deficiencia de los servicios básicos que proporciona el Ayuntamiento de Acapulco.

Los afectados señalaron que estos problemas ya han sido denunciados y hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Local Urgen atender deficientes servicios públicos en Renacimiento

Melchor Díaz del fraccionamiento Villa Sol, dio a conocer que desde hace meses el servicio de agua potable ha sido escaso en esta demarcación poblacional y que sólo una vez cada 15 días cuentan con el servicio.

“Casi nunca hay agua en esta zona por lo que nos vemos obligados a comprar pipas que están en un precio muy elevado y ante este problema no tenemos de otra, si no, ¿cómo me baño?”, se quejó el ciudadano.

Abundó que la escasez de agua potable no es el único problema que tienen, ya que además la recolección de basura por parte de saneamiento básico es tardía y se amontonan los desechos en las calles.

Entre las quejas, se denunció que el alumbrado público no es correcto, porque se tienen muchas luminarias fundidas lo que propicia oscuridad y con ello, el riesgo de que se cometan delitos.

Lamentó que en el caso de obras públicas, las calles estén deterioradas y que no se realice el bacheo correspondiente.

Por otro lado, en la colonia Postal, vecinos denunciaron las aguas negras que están presentes en las calles, debido a varias fugas de drenaje que hasta la fecha no han sido arregladas, afectando a los habitantes y quienes transitan por la zona.

Mencionaron que la falta de agua, el alumbrado público y drenaje son problemas de todos los días y que han sido reportados en repetidas ocasiones, ejemplo de ello es la falta de luz en la Calle 12 de la colonia Emiliano Zapata, puesto que llevan varios días sin este servicio y no han tenido una solución inmediata.