Voy a correr a quien tenga que correr: Abelina

La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, dio un ultimátum a quienes no entienden su mística de trabajo y que no vino a robar "voy a tomar decisiones y voy a correr a quien tenga que correr".

Así se expresó en el mensaje que dirigió después de encabezar la develación de la placa de la rehabilitación del "Multideportivo Jardín Azteca", cuyo costo fue de casi cinco millones de pesos, ahí tronó contra los funcionarios de su gabinete que no han entendido su mística de trabajo que es de más territorio y menos escritorio.

Voy a tomar decisiones, voy a correr a quien tenga que correr, dijo al tiempo que puntualizó que quien no entienda su mística de que no vino a robar sino de servir, "creo que no tienen nada que hacer conmigo", reiteró.

En ese tenor, la alcaldesa López Rodríguez confirmó que el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Jesús Flores Guevara renunció "yo no lo corrí, pero entiendo su decisión y le agradezco su profesionalismo y su entrega en el tiempo que estuvo al frente de su responsabilidad".

Se le preguntó quién quedará de encargado en la paramunicipal y reveló que este sábado por la tarde tendrá una reunión el Consejo de Administración del organismo operador del agua potable, en donde se definirá al que quede de manera provisional.

También asumió el compromiso que este domingo resolverá el tema pendiente que tiene con la colonia Jardín, que es del agua potable y justificó que todo se le cayó a raíz de la salida de la dirección de la CAPAMA, Arturo Latabán López, pero tiene el reto de superar el tema de la escasez del vital líquido.

Por cierto llamó la atención la presencia de Javier Chona Gutiérrez, ex funcionario de la administración de Evodio Velázquez Aguirre, por lo que se le preguntó a la primera edil si ocupará la dirección de la paramunicipal, "no, el solo vino al evento, aunque conoce perfectamente las entrañas de la CAPAMA, pero no hay ningún trato solo fue un acercamiento".

La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, en otro tema, confirmó que este 11 de noviembre viene al puerto de Acapulco el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, junto con empresarios estadounidenses que contactó en su reciente viaje a Tampa, Florida, para invertir y resolver el problema del agua.

Tengo que callar bocas de esos políticos que andan hablando de mi y como los perros se lamen el hocico diciendo no puede Abelina resolver los temas y quieren ser candidatos. ¡Rateros!

Finalmente indicó que será en el parque de La Reina en donde se presentará el proyecto del agua a los inversionistas estadounidenses el cual fue aprobado por la Comisión Nacional del Agua, apuntó.