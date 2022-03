Votan regidores a favor del presupuesto de egresos

Luego de dos dias de sesiones en las que secretarios, directores y coordinadores de todas las áreas del gobierno municipal, expusieron sus proyectos de trabajo en los que asignaran sus presupuestos de este año, regidores de la comisión de hacienda, votaron a favor del presupuesto de egresos 2022, por tres mil 871 millones de presos.

El proyecto de presupuesto de egresos 2022, que fue presentado por la alcaldesa Abelina López Rodríguez, el pasado jueves, fue analizado y discutido por los regidores luego que cada cada titular de área explicara cada uno de los problemas que pondrá en marcha en este ejercicio fiscal, así como el monto de recursos que tendran para mejorar la situación de los acapulqueños y de la propia ciudad.

Entre los funcionarios de gobierno, que acudieron a defender su propuesta de presupuesto de egresos para este año, fueron el secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Serrano Pérez quien defendió, la propuesta de más de 578 millones de pesos, al igual que el coordinador de Servicios Públicos, Alejandro Sotelo quien también pidió al cabildo 580 millones de pesos que serán distribuidos en más de nueve dependencias a su cargo.

Los titulares de cada dependencia, expusieron ante los regidores de la comisión de hacienda, cada una de las carencias con las que cuenta la dependencia a su cargo, como la falta de equipo como radios de comunicación, asi como de armamento, cargadores, uniformes, unidades y la rehabilitación de las instalaciones.

El secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Erick Romero Morales, informó que el presupuesto destinado este año para a la SSP es superior a los 578 millones, el funcionario detalló la distribución del mismo, departamento por departamento.

En el caso de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, el titular, Alejandro Sotelo Urióstegui, solicitó a los regidores respetar la propuesta de presupuesto que entregaron para este año, considerando, la falta de vehículos, los bajos salarios del personal de limpieza que diariamente, hacen grandes esfuerzos que realizan a diario para prestar un servicio a la ciudadanía.

Durante la sesión, se dijo que para dicha dependencia se tiene previsto asignar más de 580 millones, recurso que será distribuido en las direcciones que la integran, Alumbrado Público, Saneamiento Básico, Conservación y Mantenimiento, Áreas Verdes, Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, Imagen Urbana, Panteones y Velatorios.

Otras de las áreas de mayor atención en estos momentos de pandemia del Covid-19, fue salud donde se aprobaron los 88 millones de pesos, solicitados por el director, Aniceto Leguizamo Dimas.

Quien en un tiempo de una hora, expuso las necesidades de la dependencia: "Me quedo preocupado, tenemos una dirección de Salud que no resuelve problemas, yo vine a trabajar, pero mientras no tenga las herramientas y los recursos van a llegar quejas", advirtió.

Por otra parte, en las presentaciones ante los ediles de la Comisión de Hacienda, el titular de la SEPLADE, informó que la Secretaría General cuenta con una propuesta de poco más de 235 millones, para ejercer durante este 2022 a través de direcciones como Registro Civil, Asuntos Jurídicos, Reglamentos y Espectáculos, Vía Pública, Subsecretaría de Asuntos Políticos, Sociales y Religiosos, entre otras.

El proyecto de presupuesto de egresos por más de tres mil 800 millones de pesos que aprobaron los regidores de la comisión de hacienda, será presentado en la próxima sesión de cabildo.