Viviendas en Cantaluna no deben ser habitadas, dictamina PC

Autoridades de Protección Civil Estatal determinaron que los edificios afectados de los condominios del fraccionamiento Pedregal de CantaLuna ubicado en la Zona Poniente de Acapulco, deben ser desalojados porque su estructura pone en peligro la vida de sus moradores.

A un mes del sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Guerrero que se registro el pasado 7 de septiembre, el cual dejó severas afectaciones en miles de viviendas en el Estado, como en CantaLuna. Vecinos del conjunto habitacional en esas fechas bloquearon las calles para recibir una respuesta de la empresa constructora Paquimé.

El dictamen de PC estatal firmado por el director general de Sistemas y Normatividad Ingeniero Rafael Durand Maya, urgen a los vecinos abandonar los edificios.

Se describe y se detalló con imágenes en las 28 hojas del dictamen y con en letra mayúscula en la página 27 al final del párrafo: “Mientras no se realicen trabajos de reforzamiento en la totalidad de edificios que conforman el conjunto habitacional CantaLuna estos no deben ser habitados, debido a que el diseño estructural por el momento no garantiza la seguridad e integridad de sus ocupantes ”.

Sin embargo, los habitantes de ese núcleo poblacional hacen un llamado reiterado al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que los apoye reubicando sus hogares.

Cabe destacar que los servidores de la Secretaría de Bienestar, enviadas por el gobierno federal, así como la aseguradora “México Unidos” que representa al Infonavit y al Fovissste, en sus inspecciones a las viviendas determinaron en su mayoría ser habitables.