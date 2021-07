Viven "la vida loca" sin miedo a la tercera ola

Terminaron las clases en línea, tuvieron su clausura presencial, extrañaban a sus amigos, que no veían desde hace año y medio que ha durado la pandemia y decidieron venirse Acapulco, en plena tercera oleada de contagios a vivir una “vida loca” y disfrutar de las playas, el sol, un paseo en yate y beber alcohol.

Son jóvenes de 18 años a 25 años, aún no están vacunados y no hay indicios de que sean beneficiados con el biológico muy pronto; saben qué aún siguen los contagios del coronavirus, pero parece no importarles. Estado Aumento de contagios obligará a replantear regreso a clases presenciales: UAGro

Michell, llegó con un grupo de amigos a un restaurante -bar, ubicado en la zona Diamante de Acapulco, ingresaron todos con cubrebocas, los sanitizaron, les pusieron gel en sus manos y se sentaron en una mesa para cenar y festejar el fin de cursos.

Hace hace una semana, comentó Michelle de 18 años, que terminó el Bachillerato en la Ciudad de Puebla y al saber que varios estados en México están en semáforo verde, acordó con sus mejores amigos de la escuela venirse a pasar el fin de semana al puerto de Acapulco.

Dice que no vienen solos, al menos los padres de dos de sus amigos los acompañan y llegaron a un departamento de un condominio, que se ubica en la avenida las Palmas y evitar pagar hotel.

Cortesía | Ayuntamiento de Acapulco

Llegaron el jueves al medio día, lo primero que hizo Michell con sus amigos es ir a la playa y comer, tomar el sol y entró la tarde -noche y darle a la diversión.

Michell, con un vestuario casual y con el que ella se siente cómoda, oye su canción favorita que pone el Dj’s del restaurante-bar y se emocionan junto con sus amigos y se paran a bailar y cantan en la pista, sin cubre bocas.

Entre el grupo de amigos de Michell, solo uno trae cubrebocas, le dicen que se lo quite, pero él se niega, y sigue al igual que los demás el ritmo de la música.

Michell está emocionada, se olvida por momentos qué hay Covid-19, ella está contenta de volver a ver a sus amigos y siguen la fiesta y disfrutan de su yarda.

“Hay que divertirnos un rato, sabemos qué hay Covid, pero entre mis amigos sabemos que nadie está enfermo o se ha enfermado”, dice Michell.

Disminución de operativos

Durante un recorrido por la zona turística, se pudo observar bares que sus mesas no cumplían con los requisitos sanitarios de la sana distancia en la colocación de sillas y mesas.

Los fines de semana, los bares y ubicados cerca de costera 125 y frente al centro comercial Galerías la Gran Plaza registran buena afluencia de personas jóvenes, quienes no toman las medidas sanitarias.

Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Antes de que se anunciaran los cambios de aforo de 50 por ciento en Restaurantes y Bares y el cierre de funcionamiento hasta la 01:00 de la mañana, los operativos sanitarios se relajaron.

El secretario de salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, advirtió que los jóvenes se enferman y también fallecen, e incluso son la mayoría de los casos activos que se tienen en estos momentos en Guerrero.

Añadió, que de acuerdo a los análisis de antígenos que se llevan a cabo, y las personas que más se contagian están por abajo de los 40 años de edad.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

“Ésos casos activos que están por abajo de los 40 años son los que no han recibido la vacuna y están más expuestos y desde luego exponen a los demás, entre ellos los jóvenes”, precisó.

Insistió que ahora donde se presenta un riego de contagios es en los grupos de menor edad, “los jóvenes ya están siendo contagiados y estamos encontrando grupo de jóvenes con contagios y que anteriormente ahí no se presentaba y era en los adultos mayores donde varios de ellos perdieron la vida “.