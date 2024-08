¿Visitas Acapulco? Conoce sus famosos mercados de artesanías

Cada vez que visitas el puerto de Acapulco, disfrutas el mar, sol, arena y sus diversas playas, sin embargo, debes hacer una parada obligatoria en los mercados de artesanía que te ofrecen un sinfín de cosas, ideales para obsequiar o como recuerdo de tu visita.

El Sol de Acapulco te da a conocer los tres mercados de artesanías, para que tu viaje en el bello puerto concluya con broche de oro.

Mercado de Artesanías Casa de la Cultura Acapulco

Este espacio icónico surgió hace más de 20 años, cuando las autoridades reubicó a los artesanos para promover su trabajo ante la gran cantidad de turistas que visitaban el puerto cada año.

Así mismo, el lugar se volvió un lugar concurrido por parte de los visitantes, para que compren sus recuerdos como: tazas, blusas, collares, pulseras, plumas, bolsas tejidas, entre otras cosas, sobre todo predomina el color y el folclor en cada una de las piezas.

“Es un buen lugar, puede ver sin problemas, no hay incomodidad, está accesible

Precios regular no muy caros se puede encontrar más baratos, sin embargo, son buenas cosas, está en buen lugar para algún recuerdo pequeño, está bien lo que si es que el espacio está algo pequeño y lo bueno que no te incomodan, pero si no sabes quién atiende”, confesó Diego Estrada.

Por su parte, Edwin Velázquez, dijo que es un “excelente lugar ubicado dentro de la casa de la cultura con gran variedad de artesanías a buenos precios 100% recomendado”, expresó a este reportero.

Ubicación: Avenida Costera Miguel Alemán, Fraccionamiento Costa Azul

Horario lunes a domingo de 10:00 a 10:00 horas. Entrada Libre.

Mercado de Artesanías La Diana. / Foto: Pedro Andalón | El Sol de Acapulco

Mercado de Artesanías La Diana

Este es uno de los sitios más concurridos y tradicionales de los turistas, ya que además de ofrecer diversidad de artesanías, está a la mano varias fondas de comida corrida, garantizándote una variedad de platillos, como de guisos del día, mariscos, entre otras cosas.

En este mercado, encontrarás trajes de baño, shorts, sandalias, vestidos típicos, sombreros, lo peculiar del lugar te ofrecen los ricos dulces de tamarindo y coco.

“Las cocadas y el dulce de tamarindo son lo mejor que puedas probar en Acapulco”, dijo José Huerta, de la Ciudad de México.

También, Cristi Rubio, del estado de Puebla, afirmó que “si buscan un recuerdo entren aquí. Y si buscan lindas decoraciones también! El barro, la ropa, las esculturas en materiales variados, joyería, plata y cultura. Chequen el local de la güera”.

Ubicación: Avenida Farallón Esquina, Av. Costera Miguel Alemán Local 126, Farallón. Horario lunes a domingo de 10:00 a 9:00 horas. Entrada Libre.

Mercado de Artesanías Papagayo. / Foto: Pedro Andalón | El Sol de Acapulco

Mercado de Artesanías Papagayo

Este mercado tiene algo peculiar e histórico del puerto de Acapulco, tras el paso del huracán Paulina, porque el terreno en el que están ubicados fue donado por Banamex al Gobierno del Estado y Municipal.

Aquí podrás encontrar todo tipo de artesanías autóctonas de todo el estado de Guerrero y Acapulco, dulces típicos de la región, así como gastronomía de la zona, al igual que todo tipo de artículos de playa y diferentes souvenirs como llaveros, pulseras, imanes entre otros accesorios.""

Ubicación: Avenida. Costera Miguel Alemán, Hornos. Horario lunes a domingo de 10:00 a 9:00 horas. Entrada Libre.