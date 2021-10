Violencia y trata, delitos que aumentan en Guerrero

La violencia contra las mujeres en Guerrero es un delito que va en ascenso y que está aparejado a la trata de menores de edad, que a pesar que son casos que se documentan, no se investigan, porque la ley no es más que un trozo de papel.

En una retrospectiva sobre el tema de la violencia contra las mujeres, la coordinadora de las dos costas y la región Acapulco de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Alma Juárez Altamirano, recordó que a través de años de lucha se hizo reformas a la ley y se consolidó la equidad de género, así como penas más duras en los delitos cometidos en contra de la población femenina.

Sin embargo, la violencia en contra de las mujeres sigue recrudeciendo y se disparó durante el confinamiento obligado por la pandemia del Covid-19 , pero nadie fue detenido y todas estas agresiones están en la más completa impunidad.

La ex regidora municipal, Juárez Altamirano, precisó que ante esta realidad es evidente que siguen en total indefensión ya merced de la violencia a manos de los hombres, debido a que la ley no es más que un trozo de papel que no se aplica.

Alma Juárez Altamirano, coordinadora de las dos costas y la región Acapulco de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses. / Celso Castro | El Sol de Acapulco

Además, a pesar que se ha denunciado que el puerto de Acapulco ocupa los primeros lugares en la trata de personas, no se ha hecho nada al respecto y continúan las desapariciones de menores de edad, cuya mayoría es víctima de la trata de blancas.

Lo mismo ocurre con la venta de las niñas con fines de comercio sexual bajo el amparo de sus usos y costumbres; un claro ejemplo fue lo ocurrido en Cochoapa El Grande, en donde una menor fue vendida para matrimonio y que fue encarcelada con sus tres hermanas,

"Esto no hubiera ocurrido si se aplicara la ley, pero se ha convertido en un discurso político de funcionarios, que poco o nada les interesa lo que viven las niñas de la región de la Montaña", apuntó.