Violencia, responsabilidad de la mesa de coordinación: Sectur

Los casos de violencia ocurridos en Acapulco, se han magnificado en comparación a hechos que suceden en otros destinos de playa, aseguró el secretario de Turismo municipal David Abarca Rodríguez, al mismo tiempo se pronunció a favor de la creación de una oficina de manejo de crisis.

En entrevista minutos después de haber participado en la sesión del Grupo Aca, el funcionario municipal dijo que el tema de inseguridad le corresponde a la mesa de coordinación, por lo que a la dependencia de turismo que él dirige le toca trabajar para fortalecer la imagen de este destino de playa a nivel nacional e internacional.

“Las autoridades indicadas para el tema de la seguridad es la mesa de coordinación, nosotros vamos a trabajar en la promoción por Acapulco, porque es como vamos fortalecer la imagen del puerto, no sé si sea suficiente o no, pero vamos a trabajar en ello, la mesa de seguridad son los que traban en el otro tema, desgraciadamente a veces la percepción que se tiene del destino es completamente fuera de la realidad, no podemos nosotros seguir hablando mal del camello”, precisó.

Señaló que, desde hace tiempo, han estado pidiendo la creación de una oficina de crisis en Acapulco, debido a que es muy importante tenerla porque ayudara mucho para que se minimice la desinformación que a veces se tiene de los casos que suceden.

Agregó que, en Acapulco, cada quien tiene que trabajar en lo que le corresponde, a turismo lo que tiene que hacer es hablar bien del camello que es parte de la promoción. El titular de turismo en Acapulco, agregó que, comprados con otros destinos, el puerto se encuentra bien y esto no lo digo yo, lo dice la misma gente cuando hemos asistido a otros lugares.