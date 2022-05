Violencia, ambulantaje y bloqueos, frenan inversión en Acapulco

La violencia, el comercio informal y el bloqueo de carreteras, son los tres principales factores que en los últimos meses han golpeado al sector económico del puerto de Acapulco destacó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Acapulco, Enrique Castro Soto.

Dijo que esos tres problemas ponen en riesgo el interés de inversionistas y de turismo con mayor poder adquisitivo que dejen buena derrama económica.

“Claro que la violencia nos pega, a lo mejor no lo vemos como autoridades en que baje el número de turistas pero como sociedad y como empresas si percibimos que viene el mismo perfil de turistas”.

Resaltó que lo que anhelan son turistas que gasten y con este tipo de manifestaciones y actos violentos que se dan, “lo único que estamos haciendo es inhibirlos”.

Cabe mencionar que el fin de semana pasado, se registró un ataque en un bar en la costera Miguel Alemán, dejando un un muerto y tres heridos, siendo el segundo ataque a este giro en zonas turísticas.

Castro Soto resaltó que ha habido comercios que han cerrado por esos tres factores, inseguridad, bloqueos carretero y comercio informal, por ello no ha habido nuevas inversiones de hoteles

Reiteró que si no se atienden esos tres puntos no se podrá transitar a ese turismo que se anhela que hagan un buen consumo “como sociedad y empresa percibimos que no viene el mismo perfil de turista”, concluyó Castro Soto.