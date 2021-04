Vigilarán entrada de motociclistas al puerto por el Acamoto

Al insistir que no está autorizado ni permitido la reunión Acamoto 2021, el Secretario de Turismo en el estado, Ernesto Rodríguez Escalona aseguró que si llegan motociclistas tendrá que haber controles de seguridad en carreteras y en la ciudad para evitar una concentración.

Dijo que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores lo ha reiterado en sus transmisiones a través de redes sociales de que no está permitido que se lleve acabo la concentración de motociclistas en este momento de pandemia. Estado Comienza la llegada de turismo a destinos de Guerrero

“El Acamoto no está autorizado porque no es un evento con un comité organizador, en este momento no está autorizado porque hoy tenemos que ver cada evento, cada concentración que todo lo que concentra gente tiene que cuidarse mucho más y ese es un evento que no se ha organizado”, precisó.

Aseguro que si vienen motociclistas al puerto, se tendrá que controlar en la carretera, “va a haber controles en la carretera como se ha hecho también en el pasado pero hoy en el Acamoto no está autorizado”, precisó.