Vecinos de varias colonias amagan con bloqueos por falta de agua

Vecinos de diferentes colonias de Acapulco amagan con realizar bloqueos durante la semana ante la falta del suministro de agua potable en sus viviendas.

Pese a que que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), ha emitido boletines informativos donde anunciaron la rehabilitación del acueducto Papagayo I por parte de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), y que por ello, el servicio estaría tandeado.

Los afectados mencionaron que si bien se hizo el aviso de estas reparaciones, la CAPAMA ya los había dejado sin el servicio de agua potable con días de anticipación y no hubo manera de cómo poder almacenar el vital líquido durante estos días de trabajo.

Señalaron que bloquearan las principales vialidades de sus colonias, hasta por lo menos tener el servicio de pipas de manera gratuita.

Los vecinos han solicitado al gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Abelina López Rodríguez informen cuando se restablecerá el servicio del agua, situación que queda en incertidumbre pues la paramunicipal no responde los cuestionamientos solo se limita a los boletines.

La señora Georgina Herrera afectada del barrio de la Cuereria, mencionó que desde hace más de una semana la CAPAMA los había dejado sin agua potable y no hubo un aviso previo, fue hasta este semana cuando dieron aviso de la reparación, sin indicar siquiera cuando se restablecería el suministro.

Falta de agua obliga a hoteles a comprar pipas. Enrique Hernández / El Sol de Acapulco

“No tenemos agua desde hace una semana, avisan que no habrá agua cuando de por si ya no teníamos el servicio, para que nos informan sino podemos preparáramos almacenado agua, no se vale”, señaló molesta.

Asimismo vecinos de la zona Centro, Ejido, barrio de la Fábrica, Teconche, Cuereria, Fraccionamiento Tulipanes, unidad habitacional el Fovissste y en la Costera Miguel Alemán comentaron que la situación se ha complicado para quienes previamente habían almacenado agua, pues el uso diario del vital líquido ha provocado que se vaya acabando.

Otra de las inconformidades es que recalaron que a haber realizado el pago anual del servicio de agua potable, la CAPAMA envió recibos mensuales cobrándoles un servicio que ellos ya han pagado.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), informó que será la próxima semana cuando se restablezca el servicio de manera normal en todas las zonas afectadas.