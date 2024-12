Vecinos de Alta Infonavit impiden inicio de trabajos en quinta etapa

Vecinos de la Unidad Habitacional Infonavit Alta Progreso en la 5a Etapa de Acapulco, impidieron que trabajadores de una empresa iniciarán los trabajos de construcción de un muro que colapsó parcialmente con el paso del huracán John, debido a que desconocen el proyecto y resultados de los dictámenes de Protección Civil.

Este día alrededor de 20 personas informaron a los empleados de la empresa contratada por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), que no podían iniciar los trabajos, señaló la Presidenta del comité de vecinos del Infonavit Alta Progreso Johana del Carmen Quiñónez.

“No se nos ha dado información han transcurrido más de dos meses que se colapsó el muro de contención y tanto las autoridades federales, estatales y municipales no nos han respetado nuestro derecho a la participación social como lo marca el FAIS 2024, ya se han metido los escritos a la Secretaria de Transportes ha Desarrollado Urbano y Obras Públicas del Municipio y es el momento que no nos dan una respuesta, tienen nuestros números, correos y no lo están haciendo, están manejando la obra de manera privada y con hermetismo total antes los damnificados”.

Las afectadas aseguraron que no se tiene un plan de trabajo, y que el arquitecto encargado de la obra solo les mostró un plano sin explicarles detalladamente lo que significa.

Del Carmen Quiñónez comentó que en algunas pláticas con las autoridades se les había dado a conocer “que se haría la reconstrucción de escalera a escalera, y reconstruir un muro”.

Vecinos que viven en los edificios de la Alta Infonavit impidieron el inicio de los trabajos de rehabilitación debido a que desconocen el proyecto y resultados de los dictámenes de Protección Civil. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Así también especificó que el estudio realizado para saber el estado que guardan los edificios supuestamente lo realizaron únicamente a 4 edificios y no a los 7 que están en riego.

“También hay un pago que se hizo pata ver la estabilización del suelo tampoco hay acceso a esa información” acusó la presidenta del comité.

El pasado viernes 27 de septiembre se registró el deslave a las 9:00 de la mañana lo que provocó angustia de los vecinos que viven en el lugar y que 332 personas de más 50 familias fueron evacuadas.

El muro de piedra de alrededor de 60 metros de largo por 30 metros de ancho que servía como protección para los cinco edificios, colapsó por el reblandecimiento de la tierra por las constantes lluvias y cayó sobre algunos carros que se encontraban estacionados sobre la calle, así como a unos puestos metálicos.