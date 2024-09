Vecinos continúan con la toma de la “Garza” en Aguas Blancas

Vecinos de diferentes colonias continúan con la toma de la garza de distribución de agua potable ubicada en la glorieta de la colonia Aguas Blancas, en exigencia del suministro del vital líquido en Acapulco y denunciaron que están sufriendo presión para retirar su protesta.

La señora Cecilia Correa Patatán quien encabeza dicha manifestación refirió que autoridades de CAPAMA les informaron que no habrá agua de manera permanente como había antes.

“Están privatizando el líquido vital porque están vendiendo las pipas y nos les conviene que haya agua en las colonias porque se les acaba su minita de oro. Necesitamos que a nivel nacional, estatal que pongan atención en Acapulco, no queremos que se privatice el agua, queremos agua en todas las colonias como antes lo había antes de que llegara este partido que tanto apoyamos, Morena, yo soy fundadora y no es posible que apoyamos estes proyecto para estar mejor, pero no estamos peor”.

Correa Patatán comentó que los vecinos que acuden a llenar sus tinacos o recipientes a las “Garza” les condicionan el servicio, pidiéndoles su recibo de agua pagado, lo cual califico como una injusticia ya que el agua es un derecho.

A pesar de que algunos vecinos ya cuentan con el servicio restablecido, los manifestantes aseguran que la situación sigue siendo precaria en otras colonias.

Cecilia Correa, negó que haya un tema político detrás de esta actividad, como se había informado en días anteriores.

“Nunca he manejado yo nada político, yo fui candidata a la presidencia por Coyuca en esta elección y fui candidata a la presidencia en 2018, por eso lo están diciendo. Pero esto no es político, aquí está el problema palpable, esto es otra cosa porque el loquito vital es un derecho humano”, señaló.

Finalmente comentó que en días pasados durante la protesta, el chofer de una pipa le aventó la unidad pesada, con la intención de atropellarla, hecho que preocupó.