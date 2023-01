Usuarios de la CFE reciben “sus reyes”

Terminaron las fiestas decembrinas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le dio de sus reyes a los usuarios al incrementarles hasta en más de un 300 por ciento sus tarifas de energía eléctrica.

Para los usuarios, al ver el recibo de luz que les llegó de este bimestre se les acabo la felicidad y la paz que les dejó diciembre pues ahora tendrán que pagar ese incremento elevado de energía eléctrica por el uso de series navideñas y otros aparatos electrónicos.

Jorge Domínguez es un usuario de la CFE que vive en la parte alta de la Unidad Habitacional El Coloso, y recibió sus reyes cuando le llegó el recibo de luz facturado correspondiente del 01 de noviembre al 3 de enero de 4 mil 608 pesos.

Don Jorge dice que pegó el grito al cielo y recordó el día de las Madres a la para estatal, luego de ver éste incremento exhorbitante, ya que en el recibo anterior y otros más siempre le llegaba de 900 hasta mil 300 pesos.

Dijo que estaba consciente de que le llegará el recibo en esa tarifa porque en su casa en uno de sus cuartos tiene un aire acondicionado y lo prende esporádicamente.

Sin embargo, dijo que en esta ocasión la CFE sí se pasó y apenas le cambiaron el medidor a servicio digital.

“Éste es el tercer recibo que me llega desde que cambiaron el medidor a digital y me estaba llegando de 900 a mil 300 pesos pero esta vez fue de 4 mil 680 pesos, se elevó lo triple el costo”.

Dijo que sólo puso su pino de 40 centímetros y nada más y su aire no lo prendió porque durante la madrugada y las mañanas la temperatura es de 21 grados y está el clima agradable.

Lamentó que la CFE a pesar de qué le reclames por esos altos cobros no hace nada y los usuarios están indefensos y no les queda más que pagar.

Usuarios se quejaron por los altos cobros. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

A su vez Claudia Sánchez , usuaria de la CFE qué vive en un departamento en el fraccionamiento las playas, dijo que en el recibo que le llegó hace tres días la sorprendió al ver que le llegó de 3 mil pesos.

“ Mi recibo normalmente llega de mil 100 a mil 200 pesos y ahorita me llegó de 3 mil 500 pesos y de hecho no estamos en casa porque nos vamos a trabajar y mucho menos en diciembre casi no nos pasamos el tiempo ahí porque siempre pasamos las fiestas de fin de año fuera de Acapulco”.

Molesta por estas arbitrariedades que comete la CFE dijo que llamó para que le resolvieran su inconformidad y como siempre la respuesta es que van a revisarlo y que mande sus mediciones.

“Me pidieron que checara si tenemos algo mal conectado o que si está haciendo corto con algo o si la instalación está vieja o que los focos los cambie”.

Claudia dijo que en su departamento no usa aires acondicionados, pues tiene una muy buena ventilación al vivir en un tercer piso y casi todos sus productos eléctricos son de bajo consumo al igual que los focos que instala.

Señaló que la CFE siempre se sale con la suya pues tiene que pagar porque de aquí que les resuelvan el problema ya les llega el otro recibo y se incrementa la deuda o te lo cortan.