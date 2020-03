Urgente un mayor cuidado a la vida de las mujeres: Arzobispo

Al asegurar que es urgente un mayor cuidado a la vida de las mujeres, el Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, informó que la iglesia católica dará libertad para que las mujeres que laboran en las oficinas de la Arquidiócesis y parroquiales se sumen a la iniciativa “un día sin nosotras”.

Durante su conferencia dominical, el prelado católico resaltó la importancia del cuidado de la familia a propósito del 1 de marzo, fecha en la que se conmemora la unión de ella en México, consideró como grave el problema de la violencia hacia las mujeres, mismo que ha llegado hasta la conciencia de todos a través de una protesta que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo del presente año.

“El grave problema que vivimos de violencia contra las mujeres, ha de tocar la conciencia de todos, tanto de las autoridades, como de todos nosotros como sociedad y comprometernos en que sea realidad ese ‘ni una más’; ni una mujer asesinada, abusada o violentada, ni las que están en el vientre de su madre. Es necesaria la restauración del orden de justicia, no dejando en la impunidad un asesinato, una violación, un abuso”, consideró.

González González, consideró que la iniciativa tiene la intención de buscar mejor atención a la situación que se enfrenta, la cual será tomada por las mujeres desde distintas perspectivas, algunas expresándolo con protestas y algunas otras de formas que consideren pertinentes, por lo que mencionó que sostendrá un dialogo con las trabajadoras de las oficinas del arzobispado para expresarles su apertura a “un día sin nosotras”.

En otro tema, aseguró que los ciudadanos “vamos a tardar a acostumbrarnos a no saludar de mano” como medida preventiva al coronavirus y su eminente llegada a Acapulco, pero mencionó que en todas las parroquias y capillas ya se están promoviendo a través de evitar darse la mano para desear la paz, además de que la ostia será entregada en las manos de los creyentes.

El Arzobispo pidió a los ciudadanos no mirar con angustia lo que pasó en China y no tener miedo ante el agotamiento de artículos como los tapabocas y de limpieza, ya que estos no son indispensables para evitar la enfermedad, ya que se pueden usar métodos como el estornudar en la parte interior del codo, entre otras.