Urgen voluntarios para prueba de vacuna Covid-19

Ante la escasa participación de voluntarios para aplicarse el ensayo de la vacuna de Covid -19 en su fase tres, el Centro de Investigación Clínica del Pacífico urgió la participación de más personas de 18 años en adelante, pues en un lapso de tres meses se tiene que aplicar mil dosis.

La Directora Operativa, Ana Cecilia Aguirre Kobeh, dijo en entrevista con el Sol de Acapulco, que se ha aplicado la vacuna experimental CanSino en su etapa 3 a 96 voluntarios en una semana y media y se debe de cumplir con aplicar el resto de las mil dosis en los próximos dos meses y tres semanas.

“Va llegar un momento que cuando los pacientes quieran participar en el ensayo con la vacuna ya no se va poder incluir y en el término de tres meses tenemos que reunir a mil voluntarios o más”.

De las 96 dosis que se han aplicado a los voluntarios, el 30 por ciento de los pacientes son médicos y profesionistas y el resto está entre amas de casa, taxistas, campesinos entre otros.

Dijo que hasta el momento no han presentado reacciones adversas por aplicarse la vacuna y se ha visto que lo que más se presenta es dolor en el brazo, en el sitio donde se aplicó la inyección.

Sin embargo, se monitorea al paciente semanalmente para ver si han presentado algún tipo de síntomas.

Comentó que por estudios previos se sabe que la vacuna es eficaz y recordó que fue administrada al ejército chino para protegerlos y hasta el momento no se han infectado.

Lamentó que este circulando noticias falsas sobre el ensayo de la vacuna contra el Covid -19.

Juan, quien es Taxista de 52 años de edad, hace una semana se puso la vacuna experimental de Covid -19 y dijo que hasta el momento no ha presentado síntomas adversos a la dosis.

Participó en el proceso de contestar un cuestionario, revisión física como la toma de presión, checarle el peso y temperatura y realizarse prueba de sangre.

“Hasta el momento no he tenido ninguna reacción, ni me he sentido mareado, ni he tenido temperatura y los síntomas del Covid tampoco me ha dado”.

Comentó que se animo a participar porque se necesita los voluntarios y además porque participaron médicos del hospital privado donde se ubica el Centro de Investigación Clínica de Pacífico.

Dijo que ha hecho su vida normal, ha comido de todo y hasta el momento se ha sentido bien y no ha tenido ningún reacción a la dosis de la vacuna contra el Covid -19.