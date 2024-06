Urge tipificar extorsión como delito federal grave: Empresarios

El presidente de la Canaco-Servytur, Alejandro Martínez Sidney reiteró el llamado a los gobiernos a reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para tipificar el delito de extorsión como delito federal, grave y que se equipare al del secuestro ya que la circunstancia es igual.

Entrevistado vía telefónica dijo que se tiene una alta incidencia de extorsión y al no haber garantías al denunciar y combatirlo continúan cerrando negocios, contabilizando 48 empresas cerradas en Acapulco el último año por extorsión.

“El extorsionar te secuestra porque no haces el pago en una sola exhibición como la mayoria de los secuestros sino que este pago lo haces semanalmente quincenalmente, mensualmente, es un tema que queremos dejar en claro, la gran problemática que es este flagelo en toda la República, el incremento es en un 200% en los últimos años por la falta de coordinación de los ordenes de gobierno”, opinó.

Martinez Sidney dijo que debe de haber una participación más directa del gobierno municipal con la prevención de los delitos, entrarle en una unidad de reacción inmediata contra la extorsión.

“La reacción de este delito por lo regular es muy lenta y eso genera el cierre de negocios, la persecución a empresarios y que todo esto contra viene su porvenir e integridad y sobre todo, el derecho al trabajo”, lamentó el empresario.

El presidente de la Canaco aseguró que este delito es permanente se tiene todo el año, y no se se logra concretar una denuncia, porque no hay confianza en la FGE y por ello no hay denuncias y eso genera que haya impunidad, que no haya registros, es un delito grave que atenta severamente con la economía de Acapulco.