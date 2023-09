Urge Iglesia al gobierno por mejorar estrategias de seguridad

El arzobispo de Acapulco Leopoldo González González consideró urgente mejorar la estrategia de seguridad para hacer frente a la “gravísima impunidad” que impera en la comisión de delitos.

En su mensaje dominical a través de la página oficial de la arquidiócesis señaló que “las Instituciones tienen su tarea por realizar para garantizar la seguridad y la paz: el estado de derecho es indispensable.

"Es necesario mejorar la estrategia en el cuidado de la sociedad”.

Destacó que la presencia de más soldados y más guardias, no basta porque no pueden estar en todas partes y quien comete fechorías busca el momento cuando no están.

“Proteger a la sociedad de quien la daña con crímenes y delitos es deber irrenunciable de quien, por su cargo de autoridad, tiene la obligación de cuidar de ella”, opinó monseñor.

González González mencionó que la celebración del Mes de la Patria es muy entrañable, porque es el amor a la obra de nuestros padres, donde también destacan nuestros Héroes Patrios, cuyos nombres y hazañas han quedado grabados en la memoria.

Dijo que dichas celebraciones nos hacen ver que una Nación, cualquiera que ella sea, nunca es un proyecto completamente terminado, mucho menos una realización perfecta.

Por último, llamó a la sociedad “liberar la mente y el corazón de todo aquello que lleve al odio, a la venganza, a la ambición, a la violencia y al daño de nuestra propia dignidad humana. Liberarnos personalmente de esos males fortalecerá los valores de nuestras familias: el respeto, la comprensión, la unidad y la colaboración solidaria”, concluyó.