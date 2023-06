Una ocurrencia el CIA para hospital del ISSSTE

Tras considerar una ocurrencia la propuesta de construir un hospital de tercer nivel en las instalaciones del CIA el presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes del Fraccionamiento Costa Azul, Héctor Javier Nájera Basilio adelantó que se sumarán a las protestas de hoteleros y empresarios para rechazar la imposición.

En entrevista, dijo que el Centro de Convenciones no reúne las condiciones para esta aberración y señaló que con ello le darán un golpe a Acapulco como destino turístico, donde no se vive de ninguna otra industria.

“Rechazamos completamente esta iniciativa, para que una ciudad funcione y salga adelante, debe planearse, no inventar una ocurrencia de un hospital donde no van las condiciones, primero que nada de vivienda, transporte, agua potable, infraestructura, porque un hospital maneja aguas residuales el lugar no está planeado para un hospital”, aseguró Nájera Basilio.

La plusvalía de la zona se vendría abajo. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Detalló que como asociación entregarán oficios para ver el tema del uso de suelo, aguas residuales, agua potable, y si las instancias lo avalan, darán un siguiente paso, para impedir su construcción.

El Presidente del fraccionamiento Costa Azul reiteró el “rechazo completamente” de la construcción del hospital en medio de un fraccionamiento, donde aseguró que la plusvalía va a disminuir por ser un hospital público, además de señalar que los autobuses turísticos que se estacionan ahí nuevamente obstruirán las calles principales de la colonia.

Dijo que el Centro Internacional Acapulco no es el lugar viable que Guerrero y este destino de playa necesitan para un hospital de tercer nivel, ya que debe tener una planeación adecuada, no de ocurrencia, concluyó.