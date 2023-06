Una aberración que el CIA se convierta en hospital del ISSSTE

Empresarios de Acapulco rechazaron el proyecto de que el Centro Internacional Acapulco (CIA), se convierta en un hospital general del ISSSTE y consideraron que es una aberración utilizar un terreno 100 por ciento de vocación turística pues “echarán a perder Acapulco más de lo que tenemos”.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco (AMHM), Javier Saldívar Rodríguez dijo que este destino de playa requiere de inversión de vocación turística como el Centro de Convenciones Acapulco.

“Es una aberración construir un hospital en un terreno turístico. El centro de convenciones se tiene que rehabilitar para que funcione para lo que fue hecho no para un hospital, que me disculpe los gestores de este importante hospital pero hay otros lugares donde se puede desarrollar y no echar a perder Acapulco más de lo que lo tenemos echado perder”.

Hizo un llamado enérgico a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda para que sea ella la que se encabece el “movimiento en contra de que se pueda realizar en el CIA”

El empresario hotelero, insistió qué hay otros lugares para construir un hospital, que mucha falta hace. “ hay miles de terrenos en los alrededores de Acapulco que podrían servir para este gran hospital”.

Javier Saldívar, dijo que la Federación comete un error en construir el hospital del ISSSTE en el centro de convenciones y aseguró que “ los acapulqueños que quieren el destino no lo van a permitir eso te lo aseguro”

Precisó que el CIA es cien por ciento turístico y fue creado en su momento para congresos y convenciones y se está trabajando para poderlo rehabilitar y generar ingresos y turismo.