Turistas aseguran desconocer que cerrarán playas en Acapulco por contingencia de Covid-19

Turistas de la Ciudad de México y Puebla dijeron desconocer que el gobierno del estado ordenó cerrar las playas a partir de la noche de este jueves y aseguraron que, estarán todo el fin de semana en Acapulco porque ya habían reservado en un hotel y no les quisieron devolver el dinero que habían pagado.

Entrevistados mientras llegaban a las playas de Caleta y Caletilla, los vacacionistas dijeron estar conscientes del problema de coronavirus, pero argumentaron que, solo tienen cinco días para disfrutar de las playas y no los van a desaprovechar, así que, acudirán a los balnearios aunque estén cerrados. Local Sin considerar medida de alerta en panteones por posibles fallecimientos de personas con Covid-19: Gerardo Sánchez

“Nadie nos avisó eso que dice usted, no las vemos cerradas, pero creo que nadie nos puede prohibir ir a la playa es nuestro derecho, a eso venimos, intentamos que nos devolvieran lo de las reservaciones pero no quisieron son más de cinco mil pesos que no íbamos a perder y aquí estamos”, detalló, Román Soto, turista de la Ciudad de México.

Asimismo, Vanessa González, de Puebla, dijo que vino este fin de semana a Acapulco con su familia porque no hay tantos casos de Coronavirus en esta ciudad, y además son propietarios de un departamento en la zona del fraccionamiento Las Playas, y están pensando quedarse hasta que pase la contingencia sanitaria por Covid – 19.

Cabe mencionar que, se espera la vigilancia de elementos de la Policía Turística y Guardia Nacional a partir de este jueves por la noche, quienes informarán a los visitantes que no pueden acudir a las playas hasta el próximo 30 de abril, cuando esperan que los casos de esta enfermedad hayan disminuido.