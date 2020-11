Triste festejo de Día de Muertos por el Covid

Recibe las noticias más importantes gratis en tu celular, únete aquí a nuestro canal de Telegram.

Tumbas sucias y solitarias, así quedaron los cementerios durante la celebración del Día de muertos durante está pandemia por Covid 19.

Está vez los familiares tuvieron una celebración de sus fieles difuntos muy particular, con mayor tristeza no pudieron visitar los panteones, debido a que fueron cerrados por disposición oficial, y tuvieron que recordarlos y llorar en casa.

Así fue el caso de la familia Hernández Meneses, quien desde hace 50 años pone su altar en casa y las fotografías de sus seres queridos que se adelantaron.

Colocan la comida favorita de los fieles difuntos y como una buena familia de origen Chilapeño, la tradición es comer el mole verde de pollo, mole de pescado, calabaza frita, adornan con papeles de colores.

También una costumbre de Chilapa es colocar en el altar a sus difuntos, el pan, el mezcal, cerveza y no puede altar la coco cola.

Ignacio Hernández Meneses, integrante de la familia dijo que este año, fue una celebración particular donde se celebró con mayor tristeza en comparación a años anterior por el problema de la pandemia de Covid 19.

La costumbre a parte de colocar el altar es ir a convivir al panteón en carne y hueso y llorar en la tumba del ser querido que se adelantó, que en este caso es visitar a su mamá, hermana, tía y su cuñado en el cementerio de las cruces.

Sugirió que las autoridades gubernamentales debieron ser más sensibles, porque si es un riesgo ir a la playa, a una fiesta a donde sea por el Covid 19, porque mejor cerrar los panteones, cuando es algo que se espera durante estas echas reencontrarse con su pasado y se restringe.

“Hoy no se pudo llorar en la tumba pero hay que llorar desde la casa.Es uno de lo golpes mas duros que no ha dado el covid, pues no nos da el derecho de ir a recordar a los familiares y es una medida de salud hay que acatarla aun en contra nuestra voluntad”, precisó Ignacio Hernández.

Dijo que la comida en el altar no cambio, pero si la lista de muertos pues entre el entorno familiar al menos 15 personas, amigos, han fallecido por el Covid 19.