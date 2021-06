Tras protesta "Directivos Unidos de Acapulco" se reunirán con Heriberto Huiochea

Tras cuatro horas de protesta sobre el bulevar de las Naciones, maestros pertenecientes al grupo "Directivos Unidos de Acapulco", se retiraron para trasladarse a Chilpancingo, en donde tendrán una reunión de trabajo con el secretario de Educación Guerrero (SEG), Heriberto Huicochea Vázquez.

Luego de sostener una mesa de trabajo con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, en las oficinas de la Promotora Turística (PROTUR), aceptaron la propuesta de reunirse con el titular de la SEG, a las 7:00 de la tarde de este mismo lunes. Local Confirma SUSPEG reunión con autoridades federales y la SEG

Esto después de estar protestando en el bulevar de las Naciones, para advertir que iban a bloquear ambos sentidos sentidos de esta importante avenida de la Zona Diamante, si no les entregaban sus claves.

Encabezados por el director de la Secundaria "Bicentenario" de Llano Largo, Carlos Emilio Salazar Burgos, criticó al titular de la Secretaria de Educación Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, por engañarlos de que iba a atender su pliego petitorio y al final no cumplió.

Dijo que solo piden que a los maestros que tienen más de diez años trabajando como directivos de preescolar, primaria, secundaria, jefatura de enseñanza e inspectores de educación física, se les regularicen sus claves.

Por ejemplo, si uno de sus compañeros tiene clave 0181 de preescolar le corresponde dirección, en el caso de la E-0221, la clave es de directivo de primaria, mientras que de secundaria es 0341 y corresponde a subdirector y la 0321 es para dirección, jefaturas de enseñanza le corresponde su clave y lo mismo aplica a inspectores de educación física.

El maestro Salazar Buegos, advirtió que si no se alcanzan acuerdos en la reunión con el titular de la SEG, no van a entregar documentación de fin de curso, tampoco harán captura de calificaciones y no harán entrega de certificados, en más de 65 escuelas de la región Acapulco-Coyuca.