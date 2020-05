Transportistas piden préstamos y dejan como garantía sus concesiones

Con la voz quebrada, el presidente del Consejo Municipal de Transportistas, Fernando Palacios Nájera, pidió al gobierno del estado les otorgue préstamos emergentes y a cambio, dejan como garantía de pago sus concesiones.

A través de un video que difundió, en donde lo acompañan líderes y representantes de transportistas concesionados, todos con cubrebocas y manteniendo la sana distancia, informó que prácticamente en asamblea clandestina se declaran en quiebra por la pandemia del Coronavirus. Estado Se amplía un mes el confinamiento en Guerrero

Con voz pausada, el líder transportista inició la grabación diciendo: “si nos hemos quedado en casa, pero solo nos quedan cinco pesos para comer, por tal motivo los dirigentes que están aquí del transporte, le pedimos un favor señor gobernador. Háganos un préstamo, no nos lo regale”.

Palacios Nájera explicó que, dejan en garantía sus concesiones “de favor queremos un préstamo”, reiteró, para enseguida sus compañeros lo secundaron en su petición y así concluye el mensaje videograbado en algún punto del puerto de Acapulco.

Palacios Nájera ya había declarado que debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, han resentido la inactividad después de no trabajar durante prácticamente cien días, tanto por la recomendación de "Quédate en Casa", como por la ausencia de usuarios.

Además, advirtió que de no recibir algún apoyo para reparar las unidades dañadas, el servicio de transporte público concesionado, no podrán ofertar viajes cuando se levante la cuarentena, y agregó que, de no ponerle cuidado a esta situación del parque vehicular en mal estado, podría afectar a miles de usuarios del transporte público.