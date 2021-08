Transportistas no permitirán sanciones por sobrecupo

La medida unilateral que tomó la delegación de Transportes y Vialidad del estado para sancionarlos por llevar más pasajeros de lo debido, no la van aceptar y a pesar del alto riesgo de contagios de Covid-19 se van a movilizar si se atenta contra la economía de los trabajadores del volante.

El presidente de la Organización de Transportistas Unidos del Estado de Guerrero (TUDEG), Ulises Juárez Basilio, reprochó que se les ordene que deben transportar sólo a cuatro de los cinco pasajeros que acostumbran a llevar.

"Esto no sólo nos merma nuestras ganancias, sino que nos sale caro salir a circular porque a parte de pagar la gasolina, también hay que cubrir la cuenta, si a esto le añadimos que el gobierno no nos está apoyando con nada, es menor nuestro ingreso", dijo.

Local Multarán a quien no acate restricción de circulación nocturna

El líder transportista, Juárez Basilio, refirió que no van a permitir que todavía se les infraccione, "eso no lo vamos a tolerar, si no nos dan, que no, nos quiten".

Lamentó que las autoridades no se pongan en sus zapatos, de que tienen que salir para poder llevar el sustento a su hogares y todavía la autoridad les ponga restricciones, eso no es justo.

Confió que los inspectores de Transportes se pongan las pilas y que les permitan trabajar, porque es su única fuente de ingresos que tienen para poder ganar el sustento para sus familias.