Transportistas bloquean la costera Miguel Alemán

Luego de una hora de bloqueo, los casi 600 choferes que integran el Frente Amplio de Transportistas del Estado de Guerrero, liberaron la avenida Costera Miguel Alemán a la altura del Asta Bandera en Acapulco, donde exigieron que sean incluidos en apoyos sociales y demandaron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para exponer las peticiones.

Otro grupo de transportistas protestaron sobre el bulevar de Las Naciones en apoyo a sus compañeros que mantuvieron bloqueada la avenida Costera; esta manifestación duró unas dos horas donde arribaron choferes de taxis colectivos de la ruta Colosio y camiones urbanos.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Los transportistas comenzaron a concentrarse poco antes de las 10:00 de la mañana y el bloqueo en ambos sentidos de la transitada avenida Costera Miguel Alemán, dio inicio una hora después (11:00 de la mañana) aproximadamente para presionar y demandar la presencia de autoridades estatales.

Una hora después los carriles de la avenida Costera, fueron liberados por los transportistas tras llegar a un acuerdo, donde informaron serán recibidos el domingo en una reunión, con el Jefe de Oficina del gobernador, Alejandro Bravo para exponer sus peticiones.

El bloque provocó un intenso congestionamiento vial, lo que generó que Policías Viales desviaran a los automovilistas por calles aledañas para agilizar la circulación.

A la protesta arribaron unos 600 transportistas, ente choferes de taxis, camiones urbanos y camionetas urvan de pasajeros quienes abarcaron tres de los cuatro carriles de la avenida Costera, donde en inicio tenían liberado un carril y después bloquearon en su totalidad en ambos sentidos.

Entre las peticiones de los transportistas se encuentran la inclusión en los diferentes programas del gobierno del estado, así como la con donación del pago de taxis de la renovación anual del servicio para los agremiados del Frente Amplio de Transportistas del Estado de Guerrero, ademas de la sanitización de los más de 30 sitios que pertenecen a la organización. Estado Guerrero perdería 300 millones con desaparición del Fondo Minero

En declaraciones a reporteros, el Presidente del Bloque 4 de Acapulco, Rafael Santiago Morales, señaló que han sido engañados, ya que desde el pasado 8 de julio han solicitado una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores y este viernes vuelven a pedirla para exponer sus demandas.

"Queremos decirle que los programas de apoyos económicos a choferes no hemos recibido nada de apoyo, y ellos la dirección de Transporte, han dicho que sí hemos recibido" a lo que señaló es mentira.

El líder transportista, indicó que han registrado choferes contagiados con Covid19, a lo que el gobernador "prometió apoyarnos y no nos han apoyado" y al preguntar el a los inconformes, todos gritaron "No, sólo hablan de la sanitización y no hemos recibido apoyo en concreto con respecto a Covid-19".

Los inconformes coincidieron que ellos con su dinero y con apoyo de una asociación civil han adquirido cubrebocas y gel antibacterial "nosotros somos los que queremos que esta pandemia baje y verdaderamente estamos trabajando en números rojos y seguimos dando el servicio a la población" señalaron.

Este Frente Amplio de Transportistas del Estado de Guerrero agñomer aglomeran mil 200 unidades, que integran siete organizaciones de siete sitios.

Por su parte, el Presidente de Organizaciones Unidas de Transportes del Estado de Guerrero (OUSEG), Federico Morales Renteria, se quejo que en 8 meses solo han recibido una depensa, durante la pandemia, a pesar que "nos dicen que no salgamos a las calles, si ellos, el gobierno, no nos están ayudando" .

"Queremos que nos resuelvan porque ya estamos hartos, a lo mejor solo a unos cuantos les han dado" manifestó el líder transportista.