Transparencia se demostró con hechos, presume Abelina López

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que en los tres años de su gobierno no “simuló” en la aplicación de los recursos públicos y que la transparencia se demostró con hechos, la cual continuará en la actual administración.

No viene a jugar con los acapulqueños, sobre todo no tomar ni un solo peso de ti. He actuado bajo mi congruencia

Durante su intervención este domingo en el acto de entrega-recepción, recordó que en 2021 su homóloga, Adela Román Ocampo, también de Morena, le entregó puro “papel”, es decir que recibió un municipio todo colapsado en deudas, alerta sanitaria por el exceso de basura, así como la crisis sanitaria de la Covid-19.

Reconoció que durante la administración enfrentaron situaciones “complicadas” como el huracán Otis, recientemente “John”, quien aclaró que Acapulco es la agenda nacional e internacional de los cambios climáticos.

Abelina no autorizará ningún permiso o licencia que no esté acorde a los lineamientos, yo no vine por el dinero

Destacó los proyectos durante la actual administración como la rehabilitación de los colectores de aguas residuales, los cuales “no se les metió mano en 73 años”. Hoy en día, se tienen playas limpias para el uso recreativo para los bañistas.

"Nos tocó vivir momentos críticos", expresó la Alcaldesa

Respecto al tema de seguridad, informó que se mejoraron las condiciones en la Secretaría de Seguridad Pública, como la instalación de mil cámaras de videovigilancia, como parte del C-4 en la ciudad, quien señaló que los gobiernos del pasado se lo robaban.

Por último, adelantó que continuará la gestión para atraer más cruceros al puerto, con el fin de potencializar el puerto de Acapulco a nivel internacional.