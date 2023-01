Trámites complican acceso a pensión de Bienestar

Adultos mayores que buscan ser beneficiados con el programa de pensión del gobierno federal, denunciaron la falta de atención y rapidez para resolver problemas de correcciones que tienen en sus actas de nacimiento para que se les permita ingresar a esto beneficio económico.

Algunas de las personas de la tercera edad, que acuden a los centros de atención del registro civil del estado ubicados en Acapulco, tardan entre tres o cuatro horas para ser atendidos y en ocasiones, no se les resuelve el problema en su acta de nacimiento por falta de algunos datos que desconocen al momento de tocarles su turno.

“Tardamos hasta tres o cuatro horas parados en la fila para ser atendidos y en ocasiones no se puede resolver el problema de una corrección en el acta de nacimiento, y esto es de preocupación porque corremos el riesgo de no poder hacer los trámites que se piden para ingresar a la pensión que da el presidente López Obrador, a todos los viejitos, dijo el señor Aniceto Espíritu Ortiz.

Espíritu Ortiz, de 75 años de edad, acudió al módulo de la coordinación técnica del Registro Civil del Estado ubicado sobre la calle Bernal Díaz del Castillo en la colonia Progreso, para realizar una corrección en dos letras de su apellido que tiene en su acta de nacimiento, para este trámite, dijo que tardó más de tres horas desde que empezó haciendo fila con una ficha hasta que llegó a la meza de atención.

Los denunciantes temen quedar fuera de los programas sociales. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Dijo que no pudo resolver el problema debido a que le solicitaron algunos datos que en ese momento desconocía, además de otra documentación que en ese momento no traía en la que justificara su nombre completo, edad y su dirección, por lo que regresará nuevamente debido a que tiene interés de ingresar a la pensión de cuatro mil 800 pesos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, está dando a los adultos mayores cada dos meses.

Para doña Ana María Calixto de 75 años de edad, también ha sido un calvario el realizar una corrección en su acta de nacimiento, y que además de no tener bien escrito su nombre, también cuenta con un error en el año de su registro.

“Tengo días dando vueltas, lo bueno es que me está acompañando mi hija, y estos me resulta más fácil, porque ella sabe de lo que se debe de hacer, para resolver este problema por el que en este momento aún no me he registrado para la pensión de López, voy a seguirle porque los cuatro mil 800 pesos, son buenos para uno que ya está en esta edad, en la que no puede hacer nada ni trabajar”, señaló.

En su mayoría los procedimientos de corrección en actas de nacimiento que realizan los adultos mayores que quieren ingresar al programa de la pensión federal, según los propios trabajadores del módulo de la coordinación técnica del Registro Civil, son letras en los apellidos, los años de nacimiento, los años de los registros que tienen, además de correcciones en nombres de padres.