Trabajo y desinterés, las razones de quienes no votaron

Esteban García, mesero de un hotel en la zona Dorada de Acapulco, no pudo acudir a votar este 6 de junio. Es un joven de 26 años que quería participar en la fiesta democrática, pero su patrón no le dio permiso.

“Yo vivo en Renacimiento, entonces tenía que a mi casa o una casilla especial pero no me dio permiso mi jefe, iba a tardar más de una hora y no quiso dejarme salir, mi horario termina a las 9 de la noche”, señaló el trabajador en entrevista con El Sol de Acapulco. Local Con operativo especial se realizó la jornada electoral en Acapulco, anunció Ernesto Manzano

Así como Esteban, miles de personas no pudieron acudir a las urnas para participar en los comicios más grandes en la historia de nuestro país.

Desde su puesto de revistas, ubicado en la Costera deAcapulco, Gabriel Estrada dijo que no irá a votar porque sencillamente no le interesa

“La mera verdad me da igual quién gana, de todos modos es lo mismo, todos los gobiernos se roban el dinero del pueblo, y si cierro mi negocio para ir a formarme a la fila para votar, pues no voy a comer el día de mañana”, señaló el voceador con rostro de fastidio y desilusión.

En México se renovarán 30 congresos locales, 15 gubernaturas, más de 190 ayuntamientos, y 500 miembros de la Cámara de Diputados.