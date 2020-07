Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento amenazan con protestar frente al Palacio Municipal

Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Acapulco, amenazaron con protestar en la avenida Cuauhtémoc frente al Palacio Municipal, para exigir que se detenga la intensión de imponer el ISR sobre la prima vacacional, misma que lleva medio mes de retraso en su entrega.

En conferencia de prensa, representantes sindicales a nivel estatal, lamentaron que el Ayuntamiento haga oídos sordos ante la imposición del impuesto y culparon a la alcaldesa Adela Román Ocampo de las acciones radicales que se planean, ya que no está siendo sensible con la clase trabajadora con la que actualmente tiene adeudos millonarios. Estado Muere por Covid-19 Emilio Cienfuegos; colaborador cercano de Héctor Astudillo

El dirigente estatal del SUSPEG, David Martínez Mastache, aseguró que en años anteriores no se estaba pagando la prima vacacional de esta manera y ahora en tiempos de contingencia, la autoridad municipal debe ser más sensible con los trabajadores, sobre todos con aquellos de dependencias que no pararon labores a pesar del coronavirus.

"Los políticos deben ser más sensibles, los políticos deben ser más humanos, deben respetar a la clase trabajadora y respetar los derechos humanos. Muchos de los políticos están ocupando la pandemia para decir que no tienen dinero y que están gastando demás, cuando vemos que muchos trabajadores como los de CAPAMA, de Saneamiento Básico gastaron de su propio dinero para tener un cubrebocas", dijo.

Indicaron que mañana por la mañana realizarán una asamblea en la entrada del Ayuntamiento ubicado en el parque Papagayo, donde se prevé que se realice una protesta que podría llegar a ser bloqueo de la avenida Cuauhtémoc, en el caso de no ser atendidos por autoridades.