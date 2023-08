Trabajadores del Hospital Donato G. Alarcón exigen recategorización

Trabajadores de la salud del Hospital General Donato G Alarcón exigieron a la Secretaría de Salud “justicia laboral”, luego de que presuntamente se programó “por debajo del agua” el otorgamiento de la recategorización a personal que no tienen la antigüedad.

En una reunión que sostuvieron trabajadores de la salud que laboran en este hospital, ubicado en Ciudad Renacimiento, con pancartas en mano denunciaron la regularización y recategorización que se merecen por trabajar durante muchos años en el sector.

Los inconformes que exigen “Justicia Laboral” Solicitaron una reunión con el secretario de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso una mesa de trabajo pero que sea en su centro de trabajo, ya que aseguran se están beneficiando a personal que no tienen la antigüedad.

Raquel Estrada Villaseñor, secretaría general de la sub sub sección 21 del SNTS, denunció que se elaboró una lista “bajo el agua” y no fue dada a conocer oficialmente y donde se incluyen a trabajadores que no tienen la antigüedad y se dejó fuera al personal de más de 10 años.

“Exigimos justicia laboral y que dejen de estar negociando con actores que nada tienen que ver con la representatividad, la representación oficial la tiene SNTS sección 36”.

Asimismo la Lider Sindical en el Hospital general Donato G Alarcón, denunció que la semana pasada llegó una organización denominada Plan de Ayala donde amenazo a los trabajadores y secuestraron al director de la institución.

Dijo que no es la primera vez que llegan organizaciones sociales que ingresan con recetas médicas falsas y exigen atención médica y medicamentos.

Solicitaron a la Secretaría de salud que les brinde seguridad en el hospital Donato G Alarcón con la Guardia Nacional, pues es contante el ingreso de gente de organizaciones sociales quienes los amenazan sino les dan medicamento.

“No es la primera vez que han sido amenazados nuestros compañeros y exigimos la seguridad de la Guardia Nacional”.

Denunció que no es la primera vez que se registra éste incidente y ya ha ocurrido en tres ocasiones y la Secretaría de salud no hecho nada al respecto.