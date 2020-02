Trabajadores de prepas populares pidieron dinero para repartirse entre ellos: HAF

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reveló que los trabajadores de las Prepas Populares que bloquearon y fueron desalojados de la Autopista del Sol este jueves le exigieron una cantidad de dinero en efectivo para repartirse entre ellos, recurso que no les fue ni les será otorgado.

Entrevistado luego de realizar un recorrido por el Instituto Estatal de Cancerología de Acapulco junto al director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, el mandatario estatal, explicó que, nadie puede obstruir el paso de la autopista por que cometen un delito federal.

“Un grupo de personas que han venido trabajando en las prepas populares exigen que se les entregue un dinero y no se les va a entregar, porque no hay reglas de transparencia y no lo tenemos que entregar para que se lo repartan, se los dijimos, les hicimos una propuesta que fuera para equipo y no la aceptaron quieren el dinero en efectivo y no se les va a entregar como lo han venido planteando”, expresó.

Astudillo Flores, insistió que, nadie en su sano juicio va a entregar dinero en efectivo a ningún grupo para que se lo repartan, porque tendría observaciones de la Auditoria Superior de la Federación, quienes después le van a exigir la devolución de los recursos y no está dispuesto a enfrentar estos problemas.

“Quien vaya y bloquee la autopista sabe que incurre en un delito de carácter federal, lo que hicimos es lo que tenemos que hacer, eso es el fondo no se les va a satisfacer, nadie en su sano juicio puede entregarles dinero para que se lo repartan tendríamos observaciones de la Auditoria de la federación que a mí como gobernador me pediría que regrese ese dinero eso originó la protesta y el bloqueo”, señaló.

En otro tema, sobre su reunión del jueves con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, en la Ciudad de México, el mandatario estatal, señaló que habló sobre la Autopista del Sol donde continuarán las reparaciones hasta el meas de marzo donde esperan que estén concluidos.

Asimismo, sobre el aumento del tres por ciento en el peaje señaló que es un tema de la Secretaría de Hacienda y seguirán insistiendo en más descuentos, además dijo que los fines de semana largos no se pueden quitar porque son de gran ayuda en materia turística para los destinos de Guerrero.