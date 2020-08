Trabajadores de escuelas populares bloquean la costera Miguel Alemán, piden aprobación de presupuesto

Con un bloqueo intermitente de los carriles dirección Base-Caleta de la costera Miguel Alemán, maestros y trabajadores administrativos de distintas prepas populares exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno la aprobación de un presupuesto económico para este subsistema educativo que atiende a más de 13 mil 500 alumnos.

Durante el bloqueo intermitente que causó la molestía de cientos de conductores que se vieron afectados por el cierre de los carriles, la secretaria sindical de prepas populares en el estado, Julia Suárez Martínez, dijo que ante la falta de un presupuesto económico, los padres de los alumnos que acuden a las prepas populares, se ven obligados a pagar los sueldos de los maestros a través de cooperaciones mensuales. Estado

"Hacemos un llamado urgente a los tres niveles de gobierno, a que destinen recursos para poder pagar los salarios de manera directa y sin intermediarios a los más de mil trabajadores de este sistema educativo que funciona en las comunidades de mayor índice de pobreza extrema", precisó la representante sindical.

Dijo que como maestros de prepas populares, son violados sus derechos laborales, porque no cuentan con ningún tipo de apoyo como el de servicio médico, y esto ha provocado que en está pandemia del Covid-19, algunos profesores o trabajadores administrativos, perduran la vida por falta de atención.

Agregó que hay un recursos que fue aprobado en el congreso del estados de 68 millones de pesos para las prepas populares, pero está dinero tiene más de nueve meses que está siendo jineteando por las autoridades, debido a que no ha llegado a las instituciones educativas como debe de ser.

Señaló que la situación en las prepas populares, es deplorable, debido a que no se cuenta con equipo necesario para cumplir también con la educación a distancia que se ha puesto en marcha por el tema de la pandemia del Covid-19.

Precisó que no hay servicio de luz, no hay televisión y no se tiene internet, por lo que esto complica la educación de miles de jóvenes de distintas comunidades rurales del estado de Guerrero.

El bloqueo intermitente, dio inició a las 11:00 de la mañana, a la altura del zócalo de la ciudad.