Tortillerías suben precio al registrarse nuevo incremento de insumos

El vocero del sector empresarial de la Masa y la Tortilla del Estado de Guerrero, José Popoca Jaimes, reconoció que debido a que se incrementaron nuevamente los costos de los insumos para la elaboración de este producto de la canasta básica su precio en algunas micro tortillerías realizaron un “ajuste”.

“Hemos tenido un feroz aumento de las materias primas en los últimos 30 días, se había pedido un descuento en la compra de mayoreo por gas pero cada sábado está incrementándose el precio de gas; las harinas subieron, la tonelada de maíz también ha subido”. Estado Más de 100 tortillerías han cerrado por crisis económica

En entrevista, Popoca Jaimes detalló que una tonelada de harina cuesta 14 mil 500 en promedio; la tonelada de maíz también subió 9 mil 200 pesos y más el costo del flete al traerlo desde Sinaloa.

Recordó que en Acapulco hay 153 tortillerías y en Guerrero hay 3 mil 600 y se les anunció que este jueves las refacciones subirán un 27 por ciento.

Dijo que en las micro tortillerías, donde trabajan integrantes de la familia, están tratando de hacer un “ajuste” al precio, debido a los altos costos que se está presentando de los insumos para la elaboración de la tortilla.

Comentó que hay una competencia en el mercado y en Acapulco se podrá encontrar tortillerías que el kilogramo lo venden desde 19 hasta 22 y 26 pesos.

Señaló que tortillerías de la zona suburbana de Acapulco y Diamante es donde se ha incrementado el precio al kilogramos de tortilla hasta en 26 pesos.

Dijo que en la zona de Coloso y Colosio se encontrará tortillerías que venden el kilo a 19 a 22 pesos y en el supermercado el kilo de tortilla está a 13 pesos, pero es un producto donde no ayuda para la elaboración de chilaquiles, enchiladas ni tacos porque se desbaratan.

“No es un aumento como tal si no es un ajuste a su punto de equilibrio porque si no tienen una venta o punto de equilibrio dejaría de funcionar la tortillería, y no encontraría cómo comprar la materia prima”, precisó.