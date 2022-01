”Torea” la vida para llevar “el chivo” a su hogar

Postrado en una silla de ruedas después de sufrir un aparatoso accidente automovilístico, Isidro, ahora desde una silla de ruedas sale a rifársela para ganarse unos pesos , esquivando vehículos para pedir una ayuda y cuidar autos en la entrada de la colonia Zapata.

Este singular "torero" , por lo de esquivar autos cuando se acerca a pedir una ayuda a los conductores , en breve entrevista dijo que desde el 2003 quedó postrado a la silla de ruedas.

Recordó que antes era operador de camiones y le iba bien, hasta que sufrió este percance, pero nunca renunció a salir a ganarse la vida y mantener a su familia.

Todos los días sale a trabajar por el rumbo de la colonia Emiliano Zapata. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco.

"Vengo todos los días a trabajar , cuido los carros, la gente ya me conoce y me regalan una moneda, con eso la voy pasando", dijo Isidro, quien no puede ocultar la tristeza en su rostro.

Dice que ojalá el gobierno volteara a verlos , que los apoyara con algo a quienes sufren alguna discapacidad, pero en su caso si no sale no lleva el sustento a su.

Confiesa que le costó aprender como maniobrar la silla de ruedas y hacerla rodar, por eso sabe cuándo debe quitarse cuando los vehículos avanzan para que no lo atropellen. "Se necesita mucha práctica , pero en eso soy bueno", precisa Isidro, quien vuelve a "jugársela" para obtener unas monedas en la entrada de la colonia Zapata y llevar el "chivo" a su casa.