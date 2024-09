Toman vecinos “garza” de distribución de agua en Acapulco

Vecinos de diferentes colonias de Acapulco tomaron la “garza” de distribución de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), para evitar que pipas sean abastecidas, en exigencia a la falta del vital líquido en la ciudad.

Desde las 7:00 de la mañana un grupo de inconformes se colocaron en la entrada principal para impedir el paso a las unidades que diariamente se abastecen para repartir el agua.

Una de las inconformes, la señora Cecilia Correa Patatán dijo que la toma se debe a la carencia de agua en sus viviendas, demandado el servicio a través de las tuberías no por pipas.

“No hay agua en todo Acapulco, no es que yo quiera tener agua sólo en mi colonia, quiero agua en todo Acapulco, somos la voz de los acapulqueños porque ya basta, no hemos hecho nada estamos tan tranquilos, tan conformes porqué no reaccionamos, estas pipas venden el agua y es un negocio”.

Dijo que sobreviven con el agua de algunos pozos que tienen vecinos así como de un ducto de la planta tratadora que rompieron ante la necesidad.

#Acapulco | 🛑Vecinos toman la garza de distribución de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ubicada en Aguas Blancas, para evitar que pipas sean abastecidas y distribuidas, debido a que también ellos carecen del vital líquido😮

📹Vídeo: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco pic.twitter.com/KDfIQgRrV5 — El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) September 4, 2024

Al lugar arribaron autoridades de la CAPAMA, quienes dialogaron con los manifestantes, y ofrecieron el servicio gratuito de pipas de agua, sin embargo, se negaron.

“Queremos agua en las casas, en las, agua en la red, no queremos agua de pipa, no queremos que nos solucionen ahorita y nos den un biberón ahorita y al rato ya no”.

Correa Patatán pidió la renuncia del director de la paramunicipal, Hugo Lozano Hernández argumentando que no tiene la capacidad para el cargo.

A pesar de que los representantes de la CAPAMA explicaron los motivos de la falta del agua en los hogares, señalaron que mantendrán la toma de “la garza”, durante tres días.