Toman sindicalizados el Tribunal de Justicia Administrativo

Trabajadores sindicalizados de todo el estado del Tribunal de Justicia Administrativa pararon actividades por falta de pago retroactivo, recategorizaciones y bases que desde el 2002 no se han otorgado a empleados con más de 17 y 19 años.

En Acapulco, fueron cerradas las salas regionales 1 y 2, ubicadas en el avenida Vasco Núñez de Balboa, donde se tienen alrededor de 40 trabajadores quienes pararon actividades para exigir se cumplan sus derechos laborales.

El secretario de trabajos y conflictos de la sección 21 del Suspeg, José Luis Martínez Ramírez, señaló que el paro es a nivel estatal y son más de 200 los afectados.

Estamos a la espera en la ciudad de Chilpancingo, la contadora Hernández Angelito la secretaria general del SUSPEG está en la mesa de trabajo con las autoridades competentes.

“Ustedes como bien lo saben, se paran las labores y se para todo prácticamente, no se puede hacer nada por que las oficinas están completamente cerradas. Nosotros queremos enviarle un mensaje al magistrado presidente y a las autoridades federales para que volteen a ver a los trabajadores, no es posible que a estas fechas no se les pague todavía el retroactivo, eso es lo que queremos”.

Martínez Ramírez, destacó que sino tienen una respuesta positiva y se les libera el pago, continuarán con el paro laboral ya que las autoridades se comprometieron a depositar el recurso económico el pasado 15 de agosto.