Toman primaria en Ometepec por cobro de cuotas

OMETEPEC, Gro.-Como medida de presión para que sea destituida la directora de la escuela primaria "José Vasconcelos", Guadalupe Hernández Benito, por exigir cuotas escolares, padres de familia tomaron el plantel y cerraron la entrada principal con una cadena, por tiempo indefinido.

Al filo de las 7:00 de la mañana de este lunes, se concentraron en la escuela que está ubicada en la colonia el Polvorín en Ometepec, para impedir el ingreso del personal docente y solicitar la presencia de funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero ( SEG), a efecto de exigir la destitución de la directora, Hernández Benito, a quien acusan de pedir cuotas económicas, encabezar una mala administración y no rendir cuentas de lo que ha entrado al plantel educativo, por lo que solicitaron se le practique una auditoría.

Los integrantes del Comité de padres de familia colocaron en la entrada principal, una manta y pancartas en el portón, además instalaron una valla humana para ejercer presión y se destituya a la directora.

Lee también: Saqueo y deserción afectan el regreso a clases presenciales

En la manta se puede leer lo siguiente: “La escuela está tomada por los padres de familia por inconformidad de la mala administración de la directora, por actuar de manera prepotente en contra de los padres de familia y maestros, es por ello que pedimos su apoyo para tener un cambio favorable, no estamos en contra de pagar cuotas escolares, pero que sea lo justo, estamos en contra del mal manejo de los recursos, de la imposición de la directora y exigimos se le practique una auditoría inmediata".

Autoridades del gobierno municipal de Ometepec, encabezados por el secretario particular del presidente Efrén Adame Montalván, el profesor Delfino García Martínez, el regidor de educación municipal, Roberto Iván de la Cruz López, entre otros funcionarios, en donde el primero de los nombrados informó a los padres de familia que el motivo de su presencia era para ser el puente con autoridades competentes y den solución a esta problemática que están viviendo.

Les dijo que los iba a escuchar y tratar de entender qué está pasando en este plantel educativo y en respuesta le notificaron los manifestantes, que tomaron la escuela porque están exigiendo la salida de la directora Guadalupe Hernández Benito, a quien acusaron de estar exigiendo a cada padre de familia la cantidad de 70 pesos y aporten una caja de cubrebocas cada quince días.

Denunciaron también que la directora hace dos años pidió a los padres de familia la cantidad de 150 pesos, sumándose por todos los padres da la cantidad de más de 8 mil ochocientos cincuenta pesos, esto fue según para arreglar los aires acondicionados lo cual nunca hizo y entregó notas de remisión alteradas y no facturas.

Cabe destacar que la directora Hernández Benito se desmarcó de las acusaciones que le hacen y afirmó tener documentos oficiales para demostrar que no existen desvíos de las cuotas escolares, para enseguida decirles que no le preocupa la protesta "les recuerdo que yo no estoy casada con el cargo".