Toman oficinas de Conciliación por despido de un trabajador

Trabajadores del Centro de Conciliación Laboral delegación Acapulco tomaron sus instalaciones tras el despido injustificado de Alejandro López Vicente por haber asistido al arranque de campaña del candidato a la presidencia municipal de Carlos Granda.

Con pancartas colocadas en la entrada principal de la dependencia ubicada en el fraccionamiento Costa Azul, atrás del Centro de Convenciones exigieron al gobierno estatal la reinstalación del afectado.

El trabajador informó que recibió una llamada telefónica de la delegada Ema Aguilar, quien le informó que ya no se presentará a laborar.

“Por no ser del mismo partido me dan de baja, yo no incurrí en ninguna irregularidad, yo no me salí de mi trabajo he cumplido cabalmente con el, fui al arranque de campaña en día domingo no afecta en mi trabajo”, explicó.

Alejandro López Vicente quien cuenta con casi un año de antigüedad laboral hizo un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que sea reinstalado, además de que pueda mejorar el salario ya que no cuentan con seguridad social ni prestaciones.

Los inconformes refirieron que se mantendrán en el lugar, hasta que sea reincorporado el trabajador en sus funciones.

Hasta el momento, las actividades al interior de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral se mantienen detenidas y así continuarán, hasta que no haya una respuesta clara a su petición.