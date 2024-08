Toman dos secundarias y alumnos se quedan sin clases en Acapulco

Alumnos de la Secundaria Técnica 5 ubicada a un costado del Tecnológico de Acapulco, y de la escuela Federal 1, localizada en avenida Universidad en Acapulco, no iniciaron el ciclo escolar 2024-2025, debido a que fueron tomadas por profesores por diferentes inconformidades.

Los profesores de la técnica 5 iniciaron un paro laboral en inconformidad por la asignación de un docente a cubrir a un maestro jubilado, por parte de la directora Verónica Alonso Román, refiriendo que en la institución ya se tenía quien lo supliría.

Por otra parte, maestros y administrativos de la secundaria federal 1, desde las seis de la mañana tomaron el plantel, colocaron lonas y cartulinas, para exigir a las autoridades educativas la salida de la directora comisionada Josefina Hernández Sánchez a quien acusan de cometer actos que van violentado sus derechos.

El Secretario general delegacional de la secundaria federal 1, Efraín Romero Hernández informó que son más de 700 alumnos los que no iniciaran las clases porque 37 de 66 maestros exigen al Secretario de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, atienda dichas inconformidades, las cuales vienen solicitando desde meses anteriores.

“Las autoridades vinieron acá, el 12 de junio tuvimos una mesa de diálogo, nos pidieron reincorporarnos a los trabajos y quedamos en unos acuerdos, que el día 28 emitirían un dictamen con la sanción correspondiente, pero seguimos sin respuesta”.

Romero Hernández refirió que los profesores decidieron no iniciar el ciclo escolar, al no haber sido atendidas sus peticiones hasta que las autoridades sancionen a la profesora por demostrar que no tiene la capacidad y probidad para ejercer el cargo.

Maestros y administrativos de la secundaria federal 1, exigen a las autoridades educativas la salida de la directora comisionada Josefina Hernández Sánchez. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Agregó que de no tener una respuesta favorable ellos continuaran con la toma del plantel, hasta emitir el dictamen del término de condición.