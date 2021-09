"Tomada de pelo" cambio de semáforo, dice Fecanaco

La Federación de Cámaras de Comercio en el estado (Fecanaco), consideró como una "tomada de pelo", el cambio de semáforo de rojo a color naranja con medidas estrictas que no permiten generar ingresos al permitir a los bares, cantinas, centros nocturnos un horario de funcionamiento hasta las 20:00 horas.

El presidente de la Fecanaco, Alejandro Martínez Sidney, dijo en una entrevista que más de 3 mil negocios que cerraron desde hace un mes, cuando se implementó el semáforo rojo, con venta de bebidas alcohólicas, no van abrir.

“No hay ningún beneficio con este cambio de semáforo naranja con sabor a rojo, a los bares no les conviene abrir y cerrar a las 20:00 horas y vamos a continuar cerrados”.

Añadió que los empresarios de diferentes cámaras empresariales están llevando a cabo asambleas para anunciar en breve las medidas que van a tomar porque están en una situación desesperante, debido a que no están recibiendo ningún apoyo para reactivación económica y sólo los están dejando a la deriva.

“No estamos recibiendo apoyo de ningún tipo y sólo nos están cerrando los comercios, cuando vemos que en otros estados de la República no están en esta situación, o sea tienen color naranja y cierran hasta la 01:00 de la mañana y solamente aquí se están dando estos casos ”, precisó.

Martínez Sidney, dijo que es lamentable que él gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, lidere las medidas de restricción sin pensar en el sector productivo y ocasionado un severo quebranto económico.

Aclaró que los más de 3 mil negocios que van a permanecer cerrados son bares, discotecas abiertas, cantinas, centros botaneros. “No vamos abrir, no hay condiciones ya las 8 de la noche para que te arriesgas, sólo para que te clausuren y no vamos a sacar ni la nómina y no se puede trabajar con este horario, es una verdadera burla, es una tomada de pelo ”.

Insistió que en los próximos días decidirán qué medidas van a tomar, además de que van a seguir con la huelga de no pago de impuestos.

Los bares, cantinas, centros nocturnos que se ubican en la zona turística, centro y zona urbana y suburbana seguirán cerrados, “el cambio de semáforo no se dio, se dio en dichos pero en los hechos fue negativo y seguiremos cerrados, es una burla este cambio de semáforo es una tomada de pelo ”.