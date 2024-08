Toma del Cetis 90 en Acapulco impide inicio del ciclo escolar

Más de 2 mil estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS 90), no iniciaron el ciclo escolar 2024-2025 debido a la toma de las instalaciones por parte de la delegada sindical Amanda Denise Valle Adame, y un grupo de maestros por supuestos malos manejos de recursos económicos y abuso de autoridad de las directivos.

La directora del CETIS 90, Nancy Yanet García González dijo en conferencia de prensa donde fue acompañada por el subdirector, maestros y padres de familia, que dicho paro laboral es un “abuso de poder, autoritarismo, corrupción y nula transparencia, vulnerando nuestros derechos laborales”.

Detalló que este conflicto viene arrastrando desde el pasado 5 de marzo por inconformidad de unos cambios de adscripción los cuales no son autorizados por la directora.

“Los cambios de adscripción no los autorizo yo, los autoriza el director general de la DGTI, nosotros tenemos una normatividad, nosotros no podremos violarla, nosotros como directivos nos regimos por esa normatividad”.

García González detalló que se está afectando además de las clases, trámites académicos, escolares, ya que están cerradas las oficinas de la dirección, administrativos, recursos humanos y financieros.

Las instalaciones del Cetis 90 se encuentran afectadas desde el paso del huracán Otis. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

“Desde que llego ella, asumir el cargo dijo que ella es autoridad y que le tenemos que informar todo lo qué pasa en el plantel, los sindicatos están para defender los derechos de los trabajadores siempre y cuando sean vulnerados, ella no esta ya en esa función, me está fiscalizando las cuentas de cuánto me dio el Bienestar, dice que me gaste millones y eso es mentira”, explicó.

Lamentó qué ya pasó un semestre y a los estudiantes no se les ha podido atender con sus clases y este nuevo ciclo esta sucediendo lo mismo.

Agregó la directora del CETIS 90, que las autoridades en meses pasados hicieron una supervisión a todas las áreas académicas, encontrándose inconsistencias en la bitácora de la lista de asistencia, pues muchos de los profesores no asisten y por ello, quitaron el reloj checador.