Toda una vida captando alegrías de turistas y porteños

A sus 85 años de edad, don Juan recorre las playas Caleta y Caletilla, en busca de clientes para tomarles fotografías, tal y como lo ha hecho desde hace 50 años.

De andar lento y con su cámara digital en mano, se aproxima a los turistas para ofrecerles sus servicios de fotógrafo.

-¿Don Juan, de dónde es usted?

Soy de Cuernavaca, Estado de Morelos, aquí me trajo mi papá, me enseñó el oficio de la fotografía y de esto me mantengo.

-¿Desde cuándo trabaja en las playas?

Tengo 50 años trabajando en Caleta y Caletilla, de aquí saque adelante a mis 7 hijos, de estos cuatro también son fotógrafos y el resto vive en los Estados Unidos.

Don Juan sigue capturando imágenes, como hace cincuenta años. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

-¿Y le va bien?

Si, todavía hay personas que les gusta fotografiarse y llevarse un recuerdo en papel, aunque hay mucha competencia por los teléfonos móviles.

De pronto se detiene y se aproxima hasta un grupo de bañistas y les muestra la cámara, para enseguida ofrecer sus servicios y la lista de precios.

Para convencer al cliente, hay que saber hablar y convencerlo, claro, a veces caen y otras no, como ahorita, pero hay más turistas, dice don Juan, quien con su andar lento sigue capturando imágenes, como hace cincuenta años.