Tiraderos clandestinos en San Agustín, un riesgo de salud pública

La existencia de tiraderos clandestinos en lugares a cielo abierto en la zona de San Agustín, están ocasionados un riesgo de salud para habitantes de esa zona de Acapulco.

El ex comisario del poblado de la Venta Arturo Escamilla, indicó que la proliferación de tiraderos clandestino en debido a que las autoridades no han podido eficientar el programa de recolección de la basura, ademas de no proceder en contra de los llamados pechugueros y propietarios de negocios quienes son los que ocasionan los puntos negros en las calles y banquetas.

"La situación en San Agustín, es de alerta sanitaria debido a que ya hay niños que están presentando algunos padecimientos debido a los olores muy fétidos que están saliendo de los cúmulos de desechos, en este lugar es mucha la basura que todo el dia es arrojada en sitios a cielo abierto ", expresó.

Agregó que este problema es un punto que las autoridades de gobierno, deben de tratar de inmediato debido al riesgo de salud que representa, sobre todo para los más vulnerables como los menores de edad, y las personas adultas.

Cada día surgen nuevos basureros. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Los puntos negros, se ubican sobre las calles principales de la zona de San Agustín, así como la avenida que conduce a este sitio poblacional ubicado cerda del hospital general del Quemado.

Abundo que son grandes las extensiones de las avenidas de San Agustín, las que están siendo ocupadas como tiraderos clandestino a los que también llegan habitantes del poblado del Kilómetro 30 a bordo de camionetas a depositar sus desechos sin ser multados por las autoridades.