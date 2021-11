Tenemos la vida para vivirla y disfrutarla

Hola ¿sabes? me enviaron un escrito de tantas cosas que me envían y este me gustó y se los transmitiré. Ya que muchos humanos no aprovecha la oportunidad que la vida nos da y que ya quisieran muchos. La vida no es para llevar es para comer aquí.

Recuerdo que cuando me registré en aquel imponente resort me pusieron un brazalete verde manzana en mi muñeca, me explicaron, que no debía perderlo, pues él me daría acceso a todas las instalaciones, que con él podía disfrutar de todo lo que había de esa puerta en adelante.- y así fue: cada día podía recorrer aquel increíble lugar y nadar en cualquiera de sus hermosas piscinas, o en el mar.

También recuerdo que algunas personas preferían quedarse en la habitación, yo me preguntaba ¿cómo es posible que no quieren disfrutar de este regalo? "Sí ya todo está pagado" en aquel lugar también tenía acceso a los diferentes restaurantes que formaban parte del complejo.

Confieso que esto era la mejor parte, dado que en ellos había un surtido impresionante de comidas, postres y bebidas de los cuales podía comer sin restricción. Solo había una regla: Nada, se podía llevar, todo era para comer ahí. Así es la vida. Al nacer se nos ponen brazaletes llamado "vida" y a través de ella, tenemos acceso a este fascinante mundo creado por él.

Pero es tu elección quedarte en la habitación o recorrerlo. Es tu elección disfrutarlo. Mientras tú corazón palpite, tendrás la oportunidad de disfrutar la vida que se te regala. Pero al igual que aquel resort, en este mundo aplica la misma regla: "Nada, es para llevar, todo es para comer aquí".

!La vida no es un hotel¡ es un resort de 5 estrellas. / Cortesía | Ma. Eugenia Walls

La diferencia entre un hotel y resort es que el primero se hizo solo para dormir y estar encerrado y el segundo para recorrerlo y disfrutarlo. !La vida no es un hotel¡ es un resort de 5 estrellas.

Por eso, no te quedes encerrado en la habitación de tu mente, de tus problemas, en la amargura, en el dolor o en la preocupación.

Si estás respirando, es que aún tienes el brazalete... Disfruta hoy de la naturaleza, de la compañía de tus seres queridos, de un rico postre, de un abrazo o de un beso, de una sonrisa, de un buen descanso y sobre todo, disfruta vivir!!!

Ah y para mi gusto, aquí en Acapulco, disfruta el mar tempranito, siempre que puedas, no esperes viajar kilómetros para verlo, o para acariciarlo.

Con todo mi cariño (sobre todo a los niños)