Tendrá Secretaria de Seguridad Pública municipal nuevo encargado de despacho

La presidenta Adela Román Ocampo, afirmó que la seguridad de la ciudad no queda desprotegida con la renuncia del capitán Romualdo Aguilar Carmona como encargado de la secretaria de seguridad pública.

En entrevista la primera edil de la ciudad al concluir una gira de trabajo en las colonias Esperanza y Bicentenario en la zona conurbada, donde inauguró obras de electrificación con una inversión superior a los tres millones de pesos, indicó que será nombrado como encargado de despacho alguno de los directores que se tiene al interior de la dependencia. Local Seguirá el rescate de espacios recreativos parques y unidades deportivas en Acapulco

“Acuérdense que ningún ser humano es indispensable en la vida de nadie, mucho menos en las instituciones, yo reconozco la labor que hizo el capitán Ofelio Romualdo Aguilar, yo he reconocido su trabajo, su disposición y su entrega, pero, son otras las condiciones en Acapulco que requiere de otras intervenciones, además la seguridad es un trabajo de equipo y de coordinación, los mejores resultados están a la vista febrero el mejor mes de los últimos diez años”, expresó.

En su declaración luego de la inauguración de las sobras de electrificación, la presidenta Adela Román Ocampo, agrego que lo que se debe de rescatar y reconocer en estos momentos, son los buenos resultados que se han tenido de manera coordinada en materia de seguridad, y esto es lo que se debe de rescatar, y no que se fue un capitán o que nos quedamos sin un titular en la secretaria, cuando es un esfuerzo de coordinación.

Reconoció que no se tuviera una coordinación con otras instancias, en Acapulco, no se tuviera buenos resultados en materia de seguridad, “porque la policía municipal sola no puede, y eso lo sabemos todos los acapulqueños, si la policía municipal, no estuviera arropara, por la Guardia Nacional, por la Sedena, por la Marina, por el Estado y la Policía Federal dentro del mandato que implemento y delineo el presidente de México, no habría reducción de violencia en muchos municipios de Guerrero donde se ha mejorado la situación”.

Román Ocampo, refirió que el Capital Romualdo Aguilar Carmona, nunca estuvo solo, siempre estuvo apoyado con todo por parte de la alcaldesa para que realizara su trabajo, nos apoyamos como institución, y agrego el que llegue a la Secretaría de Seguridad Pública, estará en las mismas condiciones de trabajar de la mano con las demás fuerzas.

La alcaldesa, afirmó respetar todas las opiniones que se han vertido como la de los policías, pero dijo que no puede estar sujeto a capricho una institución, y aseguró que se ha llegado a extremos, con algunas posturas sobre la renuncia del capitán Eufemio Romualdo Aguilar Carmona.

Por último, Adela Román, reafirmó que siempre estará del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la esposa de estas, porque sería contradictoria ser de Morena y no estar de lado del presidente de México.