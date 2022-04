Temporada de vacaciones, temporada de robos en Acapulco

Cada temporada turística el puerto de Acapulco es visitado por cientos de turistas provenientes del centro de la República, sin embargo, algunos de ellos vienen a hacer sus fechorías robando a quien puedan en centros comerciales.

La gran mayoría su presa más vulnerable son las mujeres que acuden a los diferentes centros comerciales del puerto, esta vez una de sus víctimas se percató de tal abuso, e impidió sustrajeran de su bolso su cartera.

La señora Jovana Flores acudió alrededor de las 4:00 de la tarde a la tienda de autoservicio Soriana ubicada en el fraccionamiento Costa Azul frente a un parque acuático.

Narró que en cuanto entró a la tienda vio gran afluencia de turistas a lo que no dio importancia y continuó haciendo sus compras las cuales serían rápidas porque no eran tantos artículos por los que iba.

“Me detuve un momento en el pasillo de las harinas para hotcakes, analizando cada una de las marcas para elegir una, ahí fue el primer acercamiento de los chilangos, eran tres, una de las mujeres llevaba un carrito y fue la que se detuvo a mi lado para tomar una harina también, ella platicaba con otra mujer de la comunidad LGBT”, explicó la señora Jovana.

Mencionó que cuando salía del pasillo de las harinas otra persona del sexo masculino de aproximadamente 27 años obstruyó el paso de la salida “muy tontamente” lo que ella se detuvo por un momento y él se disculpó muy amablemente.

Explicó que continuó al siguiente pasillo para tomar unas toallas femeninas y de pronto le entró una llamada, la cual tomó con audífonos inalámbricos, “fue ahí que nuevamente el joven de 27 años volvió a obstruir el paso con el carrito, a la salida del pasillo, seguido de la mujer que llevaba el otro carrito.

“Quisieron hacer como que estaban atorados y ni uno ni otro según podían pasar, a lo que yo me detuve para esperar que alguno de ellos cediera el paso y lo que hice fue como arrinconarme en un anaquel y fue ahí que la mujer LGBT abrió mi mochila que yo traía en la espalda, inmediatamente sentí porque se abalanzó sobre mí y al voltear grite con todas mis fuerzas que porqué abría mi bolsa y me le fui encima empujándola, pedí auxilio a la seguridad de la tienda e inmediatamente llegaron”.

La otra mujer que acompañaba para cometer dicho robo dijo “seguramente no sirve tu cierre de la bolsa”, a lo que respondió la señora “claro que sirve así son ustedes chilangos rateros, no vengan a Acapulco a robar y si no tienen dinero allá quédense”.

La seguridad de la tienda de autoservicio sacó de inmediato a los ladrones, pues las razones que le dio la afectada eran claras y apuntaban a que sí habían intentando robarle, amenazaron con llamar a la Policía sin embargo, sólo fueron retiradas.

Cabe señalar que el día de ayer una señora de la tercera edad fue víctima de robo en el mismo lugar.